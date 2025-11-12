紗栄子「すごい上品で綺麗」大人世代にも使いやすい！洗練発色のグリッター

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『今すぐ真似したい！【大人韓国メイク】を直伝します！』の動画を投稿。韓国のメイクアップアーティスト・ダソムさんを招いてメイクの様子を公開してくれました！中には紗栄子さんが使用しているコスメについて語る場面が！

■グリッター

動画内に登場したのはこちら！

Pyt/NINCHI GLITTER 税込1,760円（公式サイトより）

動画に出演したダソムさんが手掛けるグリッター！

こちらについて紗栄子さんは、お仕事のメイクがきっかけで出会ったと紹介。使用感についても「ラメとかめっちゃ可愛い」「大人でも使いやすくで、すごい上品で綺麗なラメ」と大人世代でも使える発色だとコメント。

続けて「すごい愛用してます」とも語り、お気に入りの良数を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、有名なアイドルのメイクなどを手がける、ダソムさんが紗栄子さんにメイク！使用コスメなども紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。