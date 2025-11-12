日本のスタートアップ業界では今、評価額が1000億円を超えるいわゆる“ユニコーン企業”の不足感が指摘されており、「踊り場」という見方もある。現在のスタートアップ業界は本当に踊り場なのか、そして、一段の成長を遂げるうえで何が欠けているのか。元みずほ銀行で、スタートアップに対する融資の常識を変え、業界では誰もが知るファイナンスのプロ、ミダスキャピタルの専務取締役パートナー・大櫃直人氏に話を聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:44 本編スタート

01:22 本日のテーマ

02:06 スタートアップ業界は踊り場？

04:36 産業の「新陳代謝」が不足

07:28 ベンチャー特有の成長軌道

12:57 化ける企業は何が違うのか？

18:30 “要素”を満たした成功事例

22:07 平成スタートアップの今について

24:03 スタートアップ業界に足りないこと

29:46 本日のまとめ

【出演者】

大櫃 直人 （おおひつ・なおと）

1988年、富士銀行（現みずほ銀行）入行。複数の営業店勤務を経て、本部にてM&A業務や法人取引獲得を推進。2018年に執行役員、2022年にみずほ銀行常務執行役員リテール事業法人部門・副部門長に就任。スタートアップ成長支援をライフワークにし、年間1,000社と面談を重ねてきた。2025年4月にミダスキャピタル社外取締役。9月にDirbato（ディルバート）の社外取締役就任。10月からミダスキャピタルの専務取締役パートナー。

森田 宗一郎（もりた・そういちろう）

東洋経済 記者

▼最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/%E6%A3%AE%E7%94%B0_%E5%AE%97%E4%B8%80%E9%83%8E

撮影・編集：桑島圭佑、秋葉俊祐

サムネイル画像：木皮透庸

※動画内のデータは収録時点（2025年11月10日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

