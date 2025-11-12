¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤«¤é21Ç¯¡Ä ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬¡È¼Â¼Ì¡ÉÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î°õ¾ÝÌÀ¤«¤¹¡¡¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡Ê84¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê94¡Ë¤¬12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤¬¤¦¤ë¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¥±¡¼¥¤Ë´¶·ã¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢µÜºê½Ù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤Î¼Â¼Ì¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼êÌò¡¢ÇÜ¾Þ¤¬¾èµÒÌò¡£ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë¤¦¤Ä¤ëÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ÎÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÌÜ¤¬¾®¤µ¤Ê°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ËèÆüµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡£Ì¼¤ÎÆþ³Ø¶â¤ä¼Ö¸¡Âå¡¢²È¤Î¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¤Î¤·¤«¤«¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¹ÀÆó¤Î¤â¤È¤Ë85ºÐ¤Î¥Þ¥À¥à¡¦¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤òÅìµþ¡¦¼ÆËô¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·»Ï¤á¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤È¹ÀÆó¤Ë´ó¤êÆ»¤ò°ÍÍê¡£Åìµþ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î¿´¤È¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤¬¤¦¤ë¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¥±¡¼¥¤Ë´¶·ã¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢µÜºê½Ù¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤Î¼Â¼Ì¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ËèÆüµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡£Ì¼¤ÎÆþ³Ø¶â¤ä¼Ö¸¡Âå¡¢²È¤Î¹¹¿·ÎÁ¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¤Î¤·¤«¤«¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¹ÀÆó¤Î¤â¤È¤Ë85ºÐ¤Î¥Þ¥À¥à¡¦¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤òÅìµþ¡¦¼ÆËô¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·»Ï¤á¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¡×¤È¹ÀÆó¤Ë´ó¤êÆ»¤ò°ÍÍê¡£Åìµþ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î¿´¤È¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£