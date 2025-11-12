１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０２２年に北海道知床半島沖で乗客、乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船沈没事故で業務上過失致死罪に問われた運航会社・知床遊覧船の社長・桂田精一被告（６２）の初公判がこの日、釧路地方裁判所で開かれ、弁護側が起訴内容を否認、無罪を主張したことを報じた。

船に乗っていなかった桂田被告が事故を予測できたか否かが裁判の争点であることについてコメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「この事故からもう３年半が経過したんですよね。乗っていった方のご家族とか、いまだ行方不明の方もいらっしゃるんで、被害者側の気持ちに立つと本当につらい状況だろうなと思うんですね」とコメント。

その上で「例えば斜里町の港から出てますけど、強風波浪注意報が出ていたわけですし、陸にいた社長の責任が問われているという裁判なわけですけど、陸にいたということで状況が違うのは分かってるんですけど」と話し出すと「僕なんか頭にのぼるのは２０１６年に軽井沢でバスが事故を起こして１５人の方が亡くなった、あそこで運行管理者とバス会社の社長とともに責任を問われて有罪になってます。そういうところを見たりして、条件が違うことは分かっていても、これは罪に問えるだろうと考えました」と続けた。

その上で「しかし、ハッチ（が壊れていた）の問題で検査をパスしてしまっている。このあたりのことを勘案すると、法律的にこの判決を予想した時には絶対、有罪とは言えない状況なんだなとは今、正直、思い知りました」と話していた。