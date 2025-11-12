未成年の女性との売買春つのる掲示板で申し込み…　児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で４１歳男を逮捕　奈良県警　掲示板の運営者らもすでに逮捕

大阪市内のホテルで当時１５歳の少女を買春したとして、４１歳の男が逮捕されました。男は未成年の買春相手を集めた掲示板を利用していたとみられ、サイトの運営者や利用者など、他にもすでに１０数人の男が逮捕されています。



奈良県警が１１月１１日（火）児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕したのは、堺市東区に住む鍼灸師の男（４１）です。



警察によりますと、男（４１）は去年７月、大阪市内のホテルであっせん役の男（４０）に現金を手渡し、当時１５歳の少女（兵庫県内在住）と性行為に及び、買春した疑いがもたれています。





取り調べに対し男（４１）は、「現金を支払う代わりにそうした行為をしましたが、まさか未成年とは知りませんでした」と容疑を一部否認しています。男（４１）は、あっせん役の男（４０）が運営するＳＮＳの掲示板から申し込み犯行におよんだとみられていて、この掲示板で相手として載っていた女性は、すべて未成年でした。あっせん役の男（４０）も、すでに逮捕・起訴されています。県警によると、この男（４０）は、ＳＮＳを通じて当時１２歳から１７歳の少なくとも１０人の少女を集め、掲示板で申し込んだ客にひき会わせていたとみられていて、客とやり取りする中で、買春相手が未成年であることを伝えていたケースもあったということです。県警は掲示板を利用し買春したとして、１１日に逮捕された男（４１）以外にすでに１０数人の男を逮捕していて、さらに未成年の少女の売買春が起きているとみて調べをすすめています。