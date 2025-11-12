国会では12日も野党側が“政治とカネ”の問題などで、高市首相を追及しました。立憲民主党の蓮舫議員は、いわゆる裏金問題で不記載のあった佐藤官房副長官の人事を白紙に戻すよう迫りました。

■友好ムードも…“不記載議員”めぐり「分かりあえませんね」

立憲民主党 蓮舫議員

「立憲民主党の蓮舫です。総理、ご就任おめでとうございます。ずいぶん前に深夜番組の司会をご一緒したとき、こういう立場になるとは思わなかった。心から高市総理に頑張ってほしいと願っている。体にも気をつけて頑張っていただきたい。総理になって何か一言ありますか？」

高市首相

「ありがとうございます。体にも気をつけて、でもこれまでの積み上げがある。政治家としてやり抜きたいこと、しっかりやらせていただきたい」

友好ムードは、ここまで…

立憲民主党 蓮舫議員

「きょうはちょっと耳の痛いことを指摘します」

およそ50分にわたった論戦。そのほとんどを費やし追及したのが、政治とカネの問題です。

立憲民主党 蓮舫議員

「総理就任時、『“裏金”議員、選挙で厳しい審判を受けて国民に送り出されたから人事に影響はない』その時点で裏金いわゆる不記載議員を使うことは決めていた？」

高市首相

「検察による捜査も受けた。問題がなかった。真摯に説明を尽くしてきた。そういった人材については、適材適所、全員参加で活動していただこうと」

立憲民主党 蓮舫議員

「不記載議員を登用した。（問題発覚後に）選挙を経ていない佐藤官房副長官をなぜ任用したのか」

高市首相は、いわゆる裏金問題で不記載のあった佐藤啓参院議員を官房副長官に任命しています。

高市首相

「（本人が）選挙を全く経ていない状態だと何も起用できないということになると、人材の活躍の場を奪うことになりかねない」

立憲民主党 蓮舫議員

「私、自民党の人材がそんなに乏しいと思っていない。優秀な人たくさんいると思う。この人事、一旦白紙にしませんか？」

高市首相

「一度任命したものを白紙にするつもりはない。不記載があった方もいるが、全員に活躍してもらいたい」

立憲民主党 蓮舫議員

「なかなかここは分かりあえませんね」

■“企業・団体献金”特に厳しく追及「きょう非常に残念でした」

特に厳しく追及したのが、企業・団体献金についてです。蓮舫氏は、政党の本部だけでなく地方の支部でも献金を受け取れるようになっていることについて問題視しました。

立憲民主党 蓮舫議員

「地方支部のあり方、いま一度、洗うべき。情報公開を徹底する、国会議員並みにする。改革を行いませんか」

高市首相

「各党各会派でご議論いただくべきことだと考える」

立憲民主党 蓮舫議員

「高市総理、残念です。石破前総理はこの問題に関して関心を極めて持っていて、前向きに答弁している。政党支部の献金の実態調査についても、幹事長や政調会長に指示している。指示は引き継がれている？」

高市首相

「調査については、自民党本部事務局で進めているところ」

立憲民主党 蓮舫議員

「調査の指示からもう3か月以上。いつまでやる？」

高市首相

「いつ完成するか分かりません。丁寧に調査をしていると報告を受けている」

立憲民主党 蓮舫議員「これからも提案していく。ぜひ前向きに関心を持っていただければ。きょう非常に残念でした」