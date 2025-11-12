3歳長男「最悪もう怖いよ〜」幼い子供2人乗せた車が右折車と衝突する瞬間　反対車線で別の事故…右折車ドライバー「パトカーに気を取られよそ見」　

香川・丸亀市、雨の交差点でカメラが捉えたのは事故の瞬間。

幼い子供2人と買い物を終え、帰宅途中だったというドライバー。

交差点に差しかかったその時でした、曲がってきた対向車と衝突。

事故の衝撃で車の破片が飛び散り、対向車は方向を変え、交差点の真ん中で止まりました。

映像には、車に乗っていた長男（3）の「最悪、もう怖いよ〜」という声も記録されています。

目撃者：

（雨で）路面もぬれていて、急ブレーキをかけたが間に合わず。やむを得んなっていう感じで突っ込んだ。長女（4）の方はしばらく泣くくらい、ショックが大きかったのかなと。

事故はなぜ起きてしまったのでしょうか。

事故直後、目撃者は対向車のドライバーと話す機会があったといいます。

目撃者：

（ドライバーは）50代後半ぐらい。反対車線でちょうどその時、別の事故をしていて、「その事故を見ながら、僕の車を一切見えてない」と言っていた。

事故直前の映像を見てみると、対向車線に赤色灯をつけたパトカーがいます。

対向車のドライバーは、「パトカーに気を取られ、よそ見をしていた」と話していたということです。