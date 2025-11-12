Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬¥¨¡¼¥ë¸ò´¹¡ª¡¡¡Ö¥À¥µ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ëÀâ¡×¤Ç¹ç°Õ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤Îà¿ÀÆ¸áÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤¬¡¢à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤È¥¨¡¼¥ë¸ò´¹¤À¡££×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤ËÎ×¤àÆá¿ÜÀî¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¼êÄÍÍµÇ·Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÀÄÌÚ¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¯¤Ë¿å¤Î¹ç¤¦³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡ÀÄÌÚà¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¤«àÉé¤±¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¤«¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤À¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤È¤«¥À¥á¤À¤«¤é¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡¤Ï¤¤¡£
¡¡¡½¡½¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÆá¿ÜÀî¹°¹¬²ñÄ¹¡Ë¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡¼¡£
¡¡¡½¡½¤Ï¤¤¡£¡Ö»ØÎ©¤Æ»ö·ï¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡¤¢¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤¬Ë½¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½Æá¿ÜÀî¤µ¤ó¤«¤éÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤³¤½à·ò¹¯á¤Ç¤¹¤è¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤Ã¤Æ°ìÈÖº£¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤·¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤«¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ä
¡¡ÀÄÌÚ¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤ªÁ°¡¢°Õµ¤¤Î¹þ¤á¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤¤À¤í¡ª¡¡¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢Âè£³»î¹ç¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤¦¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½Æá¿ÜÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é²¿¤ò¸À¤¦¤È¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£»î¹ç¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌ¥¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¡©¡¡ÊÑ¤ÊÈ±·Á¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Í×¤Ï´é¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡´é¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ä¡©
¡¡ÀÄÌÚ¡¡±Ç²è¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ªÁ°¤Î¤½¤Î¤¤ì¤¤¤Ê´é¤¬¡¢¤ªÁ°¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤¾¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡ÖÌ£¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÍ×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥À¥µ¤¯¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢²¿¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÁ´Éô´Ý´¢¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤è¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ª
¡¡¡½¡½ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¦¥á¥¬¥Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í
¡¡ÀÄÌÚ¡¡¤À¤Ê¡£²¶¤â¡¢¤Ê¤ó¤«º£»þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÊ¸¹ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡³Ê¹¥¤È¤«¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ª¶â»ý¤Ã¤¿¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÃå¤Æ¡Ä¡×¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÀÄÌÚ¡¡Ê¬¤«¤ë¡£Á°¡¢±§Ìî¡Ê·°¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ö¤â¤·Á´¿ÈÄ¶¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤¿¤é±óÎ¸¤Ê¤¯»É¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¡¡¤¢¡¢¤Ç¤âÁ´¿È¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï°ì²ó¸«¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£