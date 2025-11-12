¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¡µð¿Í¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºäËÜ°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡ÖÂè£µ£´²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤«¤é¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Í··â¼êÉôÌç¤Ç½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤ÎºäËÜ°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏºòÇ¯¡¢£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤òÆó·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£´·î£´Æü¤Ë°ì·³¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢ºòµ¨¤ÎÌó£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë£±£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼éÈ÷Î¨¤ÏÌðÌî¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö£¹³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££±Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ËèÇ¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£