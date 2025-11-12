¡Ötouch base¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ötouch base¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¿ÊÄ½¤äÍ½Äê¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´ó¤ê¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ò»È¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖLet¡Çs touch base after lunch.¡×
¡ÊÃë¿©¸å¤Ë·Ú¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
