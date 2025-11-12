「國學院コンテスト」ファイナリスト、昼間彩花さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.4の昼間彩花（ひるま・あやか）さんのインタビュー。
学部／学年：文学部／3年
出身地：埼玉県
誕生日：4月30日
趣味：TikTok鑑賞、音楽鑑賞、写真を撮ること、カフェ巡り
特技：ダンス、歌、演技、話すこと、ネイルアート、カエル倒立
好きな食べ物：チーズタッカルビ、羊羹、梅干し、桜味のスイーツ、チョコミント
好きな言葉（座右の銘）：人は幸せになるために生きている
最近ハマっていること：TikTokで切り抜き動画を見ること、BASE BREAD
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
推薦をいただいたときに、コンテストへ出場することによって、今よりもっと活動の場を広げることができ、夢へ近づくための1歩になると思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
絶対に諦めないところ、鋼のメンタル。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
タンパク質とビタミンをしっかり摂る食生活、筋膜ローラーと着圧タイツ、こだわり抜いたスキンケア用品。
― 憧れの有名人はいますか？
指原莉乃さん、橋本環奈さん、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私の中で「悲しみ」という感情は、瞬時に消し去るか、別の感情に転換させています。悲しんでいる間にも時間は過ぎていきます。過ぎた時間は戻すことができないため、一瞬一瞬に魂を込めて生きることを心掛けています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
アーティストや女優、バラエティなどマルチに活躍できるタレントになることが夢です。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、昼間さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私の夢を叶える秘訣は「考える」ことです。がむしゃらではなく、常に冷静さを忘れず思考することにより、夢へのルートが見えてきます。前へ進む段階で躓くこともあると思いますが、その場合は自分に足りないものを得る努力をしたり、時には順序を変えることも考えたりしています。
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
