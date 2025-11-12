【一番くじ 葬送のフリーレン】 2026年4月上旬 発売予定 価格：1回860円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」を2026年4月上旬ごろに発売する。価格は1回860円。

本製品は、アニメ「葬送のフリーレン」に注目したキャラクターくじとなっており、A賞には全高約27cmで表現されたフリーレンのフィギュアがラインナップしている。

今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品が公開されており、魔法を放つ瞬間を捉えたようなフリーレンのフィギュアを確認することができる。

「A賞 フリーレン フィギュア」

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会