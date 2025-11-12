“旅はこれからだよ”「一番くじ 葬送のフリーレン」2026年4月上旬発売決定！A賞には全高約27cmの「フリーレン フィギュア」が登場
【一番くじ 葬送のフリーレン】 2026年4月上旬 発売予定 価格：1回860円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」を2026年4月上旬ごろに発売する。価格は1回860円。
本製品は、アニメ「葬送のフリーレン」に注目したキャラクターくじとなっており、A賞には全高約27cmで表現されたフリーレンのフィギュアがラインナップしている。
今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品が公開されており、魔法を放つ瞬間を捉えたようなフリーレンのフィギュアを確認することができる。
「A賞 フリーレン フィギュア」
✼••┈✼••┈✼••┈✼••┈✼✼••┈✼- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) November 12, 2025
一番くじ 葬送のフリーレン 発売決定
全高約27cmの「A賞 フリーレン フィギュア」のほか、魅力的なアイテムを多数収録予定！
ラストワン賞は・・・。
2026年4月発売予定。
続報をお楽しみに！… https://t.co/6DzVIvCTaM pic.twitter.com/xYFm7Na4V6
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会