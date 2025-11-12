『パウ・パトロール』劇場版第3弾、2026年夏公開へ、恐竜の住む島で大冒険
テレビ東京系で放送中の人気アニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾となる最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、2026年夏に全国公開されることが決定した。
【画像】『ラブル＆クルー IN シアター』場面カット
“パウパト”の愛称で親しまれる同シリーズは、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちが、あらゆるトラブルに立ち向かうアドベンチャーアニメ。2013年の放送開始以来、子どもたちを中心に世界中で支持を集めている。日本ではテレビ東京系で毎週金曜午後5時55分から、動画配信サービス「Paramount+」（J:COM STREAM、WOWOWオンデマンド、Prime Videoほか）や、各種配信サービスでも展開されている。
劇場版第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』（21年）は国内興行収入約2.9億円、第2弾『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』（23年）は約9.3億円を記録し、前作比約320％の大幅な伸びを見せた。
最新作では、恐竜の住む島を舞台に、これまでにない“ダイノサイズ”の大冒険が繰り広げられる。リーダーのケントを中心に、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉に、チームが力を合わせて巨大な難題に挑む。
また、今週14日より全国公開される短編映画『ラブル＆クルー IN シアター』の上映後には、ケントが登場するスペシャル告知映像の上映も決定。『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の公開を知らせる内容で、劇場限定でのみ視聴できる貴重な映像となる。
