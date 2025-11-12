ファミリアの「クリスマスコレクション2025」登場♪ 限定ベアやツリーマグも

ファミリアから、待ちに待った「Christmas Collection 2025」が登場♡今年のテーマは“ホワイトクリスマス”。上品なファンシーツイードやふわふわのファー素材を使った雑貨、100体限定のモヘヤベア、そして毎年人気のカステラコラボなど、特別感あふれるアイテムが揃います。神戸本店では限定ランチやティーパーティーも開催され、五感で楽しめるホリデー体験をお届けします。

ファミリアの「クリスマスコレクション2025」登場

今年のファミリアは「ホワイトクリスマス」をテーマに、心ときめく限定アイテムを展開。ホワイトのオリジナルファンシーツイードをベースに、ゴールドやレッドを効かせた上品なデザインが魅力です。

チャームポーチ（9,350円）、フラットポーチ（16,500円）、チャーム（4,950円）、ショルダーバッグ（24,200円）、ホリデーマグ（9,900円）、バッグ（27,500円）など、インテリアにも映えるラインナップ。

お気に入りを見つけて、冬のおしゃれを楽しんでみて♪

限定100体の「モヘヤベア」＆特別レストランイベント

オンライン限定で登場する「モヘヤ生地のファミリアベア」（55,000円）は、シュタイフ・シュルテ社製モヘヤを使用したMade in Japanの特別仕様。

限定カラー“ダークブラウン”の美しい毛並みと、シリアルナンバー入りのプレミア感が魅力です。

Christmas Tea Party

クリスマス限定ランチコース

また、神戸本店レストラン「color of time」では、ファミちゃんと記念撮影ができる「クリスマスティーパーティー」や、12月24・25日限定のランチコースを開催。心温まる体験で、特別なひとときを過ごせます。

カステラコラボ＆プレゼントキャンペーンも開催

カステラ専門店「DE CARNERO CASTE」とのコラボによるクリスマス限定柄カステラも登場。

ツリーやサンタ帽のファミちゃんが刻印された可愛らしいデザインで、プレーン（2,160円）とチョコレート（2,376円）の2種類を展開します。

さらに、ファミリア公式Instagram（@familiar_official）では、抽選で限定アイテムが当たるプレゼントキャンペーンを2回に分けて開催予定♪フォローして、今年のクリスマスをもっと楽しく。

ファミリアのクリスマスで心温まるひとときを♡

「Christmas Collection 2025」は、見て・触れて・味わえるホリデー体験が満載。限定ベアから雑貨、スイーツ、レストランイベントまで、ファミリアならではの上質で心温まるクリスマスを演出します。

大切な人へのギフトや、自分へのご褒美にもぴったり♡この冬は、ファミリアと一緒に心華やぐクリスマスを過ごしてみませんか？