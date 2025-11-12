「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレントの加藤綾菜（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。体調不良のためイベント出演を見合わせた夫について「大事をとってお休みしました」と説明した。

加藤茶はこの日から鹿児島で始まった「ザ・ドリフターズ展」に高木ブーとともにオープニングゲストとして出席予定だったが、10日に欠席が発表された。

綾菜は「カトちゃんの事でご心配おかけしました！大事をとってお休みしました」と説明し、「16日の広島のトークショーは2人で参加します 私もサポート頑張ります(お任せ下さい)」と復帰予定を伝えた。

そして白いトップスにスエードのセットアップを合わせた衣装姿を投稿し、「この日は、取材やプロデュースの打ち合わせやテレビ収録させて頂き楽しい一日でした！そんな日のお洋服 スエードのset up 冬服も可愛いね」とつづった。

フォロワーからは「かとちゃんお大事に」「今日、ドリフ展でブーさんに会いました！加トちゃん早く元気にになることを願ってます」「お洋服素敵です」などのコメントが届いている。