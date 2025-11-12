俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。

タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。犯人がさまざまに考察される中、ネットでは公式の小学生時代の写真に注目が集まっている。

キング（間宮）やどの子（新木）たちが自身の子供時代の写真を持ったビジュアルで、黒塗り６人以外にも委員長（藤間爽子）や刑事の宇都見（木村昂）らが配されている。写真は幼少期を演じている子役ではなく、間宮らをＡＩで子供化した画像。よく見ると、バーマスターのイマクニ（戸塚純貴）とどの子の週刊誌同僚・東雲（深川麻衣）の背後にある校舎が同じように見える。

キングらの校舎は白を基調にしているが、２人だけ茶系統の色味。現状では接点がないように見えるが、過去に同じ校舎に通っていたのか…。

Ｘでは「イマクニの店主と、アポロの猿橋さんの同僚の東雲さんって、同じ小学校だった？背景が同じ校舎な気がする。」「今國と東雲の写真の背景が似てるのは気のせいか」「小学校時代の写真から今國と東雲が同じ小学校なんだろうなという予想」「写真見てると今國と東雲同級生？？」などの声が並んでいる。