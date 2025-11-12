老後に行きたいと思う「和歌山県の温泉地」ランキング！ 2位「龍神温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
日常の喧騒（けんそう）から離れ、心も体もゆったりと癒される温泉。湯けむりの向こうに広がる四季折々の風景に包まれながら、静かに湯に浸かる時間は、まさに至福のひとときです。そんな温泉地の中でも、「老後に行くならここ！」と多くの人が憧れる場所とは？
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に行きたいと思う「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
2位：龍神温泉／50票和歌山県中部の山間、日高川沿いにある龍神温泉は、島根県の湯の川温泉、群馬県の川中温泉と並び「日本三美人の湯」の一つに数えられる名湯です。弘法大師が開いたと伝えられる歴史ある温泉で、泉質は炭酸水素塩泉。肌をなめらかにする効果が高いことから、美肌の湯として知られています。豊かな自然に囲まれた静かな環境で、泉質の良さを求める人たちからの票が集まりました。
回答者からは「『日本三美人の湯』として知られる龍神温泉は、肌にやさしい泉質と山深い静けさが魅力です。老後には、自然と調和した環境の中で、ゆっくりと湯に浸かりながら、心身を整える時間を持ちたいと思い選びました」（60代男性／広島県）、「ご利益がありそうな温泉名で、調べたら日本三大美人の湯と書かれていたので、リフレッシュするのに良さそうだから」（40代女性／京都府）、「美肌の湯として有名で、山深い場所にある秘湯の雰囲気が特別。落ち着いた時間をゆっくり楽しみたい」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
1位：南紀白浜温泉／126票和歌山県の南紀エリアに位置する南紀白浜温泉は、日本三古湯の一つとも言われる歴史ある温泉地でありながら、美しい白砂のビーチ「白良浜」や、テーマパーク、観光施設が充実したリゾート地でもあります。太平洋に面しているため、開放的なロケーションで温泉を楽しめる旅館が多いのも魅力。歴史と現代的なリゾート感、そして海辺のロケーションが複合的に評価され、老後の旅行先として高い人気を集めました。
回答者からは「温暖な気候と美しい白良浜が魅力のリゾート温泉地で、長期滞在施設やバリアフリー対応の宿も豊富で、リゾート気分を楽しみながら安心して過ごせるから」（40代男性／神奈川県）、「白い砂浜と青い海を眺めながら温泉に入れそうだから」（40代女性／神奈川県）、「海辺に広がる開放的な景観と、白い砂浜が印象的な温泉地です。老後には海を眺めながらゆっくりと湯につかり、穏やかな時間を楽しみたいと思います。温泉の質も高く、癒しと観光の両方が満喫できます」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
