¡Ö¿Æ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡ÄµÔÂÔ¤ÇÀä±ï¤·¤¿21ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡ÈÉÞÍÜ¾È²ñ¡É¤È¤¤¤¦ÊÉ¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Îº´Æ£ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¡Ê21ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¤Ç·î8Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¡£Ì¼¤ÎÊÝ°éÎÁ¤È¸÷Ç®Èñ¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï2Ëü±ß¤Û¤É¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éÂ³¤¯ÈùÇ®¤Ë¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖµÙ¤ó¤À¤éÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌµÍý¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤·¤¿¸µÉ×¤«¤é¤Ï¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÜ°éÈñ¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¿ô¥«·î¤³¤½¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤¬ºÆº§¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£¼è¤êÎ©¤Æ¤è¤¦¤Ë¤âÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤òÊ§¤¦Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¡¢Íê¤ëÁê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Ì¼¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡Ö¿Æ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤â¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢Î¾¿Æ¤È¤Ï°ìÀÚÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Éã¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤È¾Î¤·¤Æ²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¤â¡Ö²È¤Ë¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤ÈÁ´³Û¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï°ì±ß¤â»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤½¤ì¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤¢¤ëÆüÉã¿Æ¤Ë¡Ö´ªÅö¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÏÀä±ï¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·µï¾ì½ê¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤¬ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ
À¸³èÊÝ¸î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤Î¤¬¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
ÍÜ¾È²ñ¤È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬À¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑÅª±ç½õ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸¶Â§»°¿ÆÅù¤Þ¤Ç¤Î¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ñÌÌ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÉÞÍÜ¾È²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ËÉ¬¤ºÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤¬±ç½õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï100·ï¤Ë2·ïÄøÅÙ¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÉÝ¤¤¡×¡Öµï¾ì½ê¤¬¥Ð¥ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁªÂò
ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º·ç¶Ð¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ»ÔÌò½ê¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Æ¤ËÏ¢Íí¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¿¦°÷¤ÏÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDV¤äÄ¹Ç¯¤ÎÀä±ï¤Ê¤É»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¾ÊÎ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Ç¤¹¡×
¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤ÈËÜÅö¤Î¤³¤È
¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¸í²ò¡ ¡¡ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ç¿ÆÂ²¤¬À¸³èÊÝ¸î¤òÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö³ÎÇ§¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸³èº¤µç¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼õµë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¢¦¸í²ò¢¡¡ ¡Ö¾È²ñ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¿½ÀÁ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤
¤³¤ì¤â¸í²ò¤Ç¤¹¡£DV¤ä²»¿®ÉÔÄÌ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¾ÊÎ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¦¸í²ò£¡¡ ¿ÆÂ²¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦
À¸³èÊÝ¸î¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¡×¡£ÉÂµ¤¤äÎ¥º§¡¢¼º¶È¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ëº¤Æñ¤ËÈ÷¤¨¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿ÆÂ²¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾È²ñ¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹
¡¦DV¤äµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
¡¦10Ç¯°Ê¾å²»¿®ÉÔÄÌ
¡¦¿ÆÂ²¼«¿È¤¬¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½½Ð½ñ¡×¤Ç°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¤Î°ìÊâ¤¬¡¢Êë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤ë
ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢º£¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯Ì¼¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ëÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸µÉ×¤Î¤³¤È¤â¿Æ¤Î¤³¤È¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢À©ÅÙ¤È¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ï¡¢¿½ÀÁ¼ÔËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎÁë¸ý¤ä¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë