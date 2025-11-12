Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴さんのFLASHデジタル写真集「三田悠貴 Eternal Flame」がリリースされました。



【写真】ビキニに収まる気配がないGカップ！デジタル写真集「三田悠貴 大きくて柔らかい」

「軽トラ女子全国旅」で話題を呼ぶ三田さん。「夏休みの二人旅」がテーマの本作です。海沿いの古民家で過ごす極上のひととき。砂浜で走りまわっても、縁側でくつろいでも、畳の上でゴロンとしても、Gカップのパーフェクトバストが揺れて弾けてとまりません。”三田ちゃん”らしい明るくとびきりの笑顔はもちろん、陰のある表情や切ないまなざしなどエモーショナルな新境地も披露。彼女のトリコになる一冊です。



FLASHに登場した三田さんは、4種類の水着に身を包み、豊満なバストを惜しみなく披露。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、軽トラ女子としても知られる彼女。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っています。



【三田悠貴さんプロフィール】

みたゆうき 27歳 1998年5月7日生まれ 岐阜県出身 T156・B96(G)W59H88 2023年グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。最新情報は公式X（@mitachan_y）