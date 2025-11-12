「勘弁して」美人YouTuber、娘の“やりたい放題すぎる”行為に苦言「頭囲は１歳児と同じってこと？」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。1歳4カ月の娘のアイテムを着用したプライベートショットを公開し、ファンから注目を集めています。
【写真】タナカガ、娘の“やんちゃ”行為に虚無顔ショット
この投稿にファンからは、「従うしか選択肢がないやつですね」「娘の帽子かぶれんのすごいなwwえ？タナカガの頭囲は１歳児と同じってこと？」「タナカガちゃんが身につけるとちょっとオシャレに見えて普通にアリそうなのやめて笑笑」「添い寝中にこれ見てしまって笑いこらえてるプルプルしてるやばい」「娘やんちゃすぎ」「やりたい放題すぎる」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「従うしか選択肢がないやつですね」タナカガさんは「娘にされるがままの私。勘弁して」とつづり、1枚の写真を掲載。かわいらしいキャラクターの子ども用帽子と、食事の際に食べこぼしを受け止めてくれるシリコンビブを身に着けたタナカガさんの姿です。娘に無理やり装着させられたのか、その表情は途方に暮れています。
7月には娘の誕生日を祝福7月4日のInstagramでは、娘の1歳の誕生日を祝う様子を投稿していたタナカガさん。「ずっとわんぱくな甘えん坊さんでいてね」とつづり、その深い愛情をのぞかせています。きっと、娘のいたずらさえいとおしいのではないでしょうか。これからも親子仲良く過ごしてほしいですね。
