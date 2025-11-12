12日に発表された、県内のレギュラーガソリンの平均の小売価格は183.9円で、全国で最も高くなっています。国は年内の暫定税率の廃止に向けてガソリンと軽油に対する補助金を13日から段階的に引き上げます。キッチンカーを営む飲食店は期待を寄せる一方、懸念もあるようです。



鹿児島市役所の広場にあるキッチンカー。お客さんが買い求めているのは。





（客）「スパイシーカレーを買いに来た。おいしい。昼ごはんにちょうどいい量」鹿児島市や姶良市を中心にキッチンカーで移動しながらカレーや弁当を販売している「エリカレー」。県産の牛肉と豚肉を野菜とともにじっくり煮込んだスパイシーなカレーが看板メニューです。イベントなどで出店する際は発電機を使うため、1日に5リットルほどのガソリンを使うと言います。（エリカレー・石原江利香店主）「近場で仕事だったらいいけど移動をどうしてもしないといけないから。そこで経費がかかる。どうにかしてほしい、みんな困っていると思う」ガソリンには現在、1リットルあたり25.1円の暫定税率が課されています。与野党6党は10月、この暫定税率を12月31日に廃止することで合意しました。現在、レギュラーガソリンには1リットルあたり10円の補助金が出されています。経済産業省は補助金を11月13日から15円、27日には20円、12月11日には25.1円まで段階的に引き上げ、暫定税率を廃止した場合と同じ程度まで価格を引き下げるとしています。ガソリン価格が一気に下がると買い控えや需要が増えるなどして市場に混乱が起きる可能性があるため、段階的な措置としています。12日に発表された、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、全国で最も高い1リットルあたり183.9円。原油の相場が現在の水準と同じだと仮定すると、年末ごろには168円前後になる見通しです。エリカレーは2年前まで薩摩川内市にも出店していましたが、ガソリン価格の高騰でやめることに。暫定税率の廃止に期待を寄せる一方、あらゆる物価の高騰で厳しい状況は続くのではと懸念しています。（エリカレー・石原江利香店主）「嬉しいけど微々たるもの。物価も高いし色々値上がっているし。すべてが。ガソリンもコメも何もかも1307何とかしないといけないけど不景気だしお客さんのお財布の紐も固くなっている」13日から始まるガソリンの“値下げ”。経済産業省は補助金は石油元売り各社に支給されることから、小売価格に反映されるまでには数日から1週間程度かかる見通しだとしています。