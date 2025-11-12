ヒグチユウコ×「グッチ」コラボ第3章！ 描き下ろしイラストをデザインしたバッグなど42点展開
ファッションブランド「グッチ」は、ヒグチユウコ氏とコラボレーションした日本限定コレクションの第3章を発表し、11月13日（木）から公式オンラインショップで先行発売、11月20日（木）から全国の店舗で販売開始する。
【写真】猫のBoとBorisのアイテムも！ コラボ商品一覧
■一部店舗ではステッカーセットをプレゼント
今回発売されるのは、ヒグチユウコ氏が不思議な生き物たちが住む魔法の森を舞台にしたイラストを新たに描き下ろし、その魅惑的な世界にインスピレーションを得た、全6カテゴリー42点のアイテムからなるコレクション。
ラインナップには、森とその住人たちを描いた「グッチ」を象徴するバンブーハンドル付きトートバッグをはじめ、ウォレットや、キーケース、ミニバッグ、シルクスカーフなどが並ぶ。
また、猫のBoとBorisは新たな装いでチャームとして登場するほか、一部の「グッチ」ショップではジャケット、ブラウス、フーディー、Tシャツといった、ウェアも展開する予定だ。
なお、本コレクションのアイテムはすべて、BoとBorisのペーパーチャームとメッセージカード、そしてシーズナルデザインのショッパーがセットになったホリデーシーズン限定のスペシャルパッケージで提供。加えて、一部店舗ではステッカーセットもプレゼントされる。
