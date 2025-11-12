ベッツは全米プロボウリング大会に出場経験

ドジャースナインはワールドシリーズ制覇後、ムーキー・ベッツ内野手の自宅でホームパーティを楽しんだことが話題を呼んだ。ボウリング場やバスケットコート、プールも併設される大豪邸。ナインもアクティビティを楽しむ中、“ベッツママ”が強烈なインパクトを残した。

ベッツは10日（日本時間11日）に自身のTikTokを更新。「ママが仲間たちを指導!!」と綴り、自宅にあるボウリング場でジャック・ドライヤー投手やアンディ・パヘス外野手らとともに母のダイアナ・コリンズさんとボウリングを楽しむ様子を公開した。

ドライヤーがストライクを決めると、ダイアナさんは「彼はあまりミスをしていないわね！」と称えた。しかし、「成人なんだから、12ポンド球を使っちゃ駄目よ！ 14、15ポンド球を使わないと！」と注文をつけた。そんなダイアナさんは「私は60歳なのよ。15ポンド球を使っているの」と話すと、パヘスは口あんぐり。15ポンド球を軽々片手で持ち上げる場面もあった。

ダイアナさんはそんなパヘスに“熱血指導”。残念ながらストライクは入らなかったが、「でも、今回の方がよかったわ」とニヤリとした。実は、ベッツの母はボウリングの名人として知られ、米大手週刊誌「People」によると「プロ級の腕前を持つボーラーで、パーフェクトである300点を複数回叩き出した経験がある。また、優れたソフトボール選手」だという。

ベッツ自身もボウリングの全米プロ大会に出場経験があり、何度もパーフェクトゲームを叩き出した実績を誇る。親子ともに超一流のようだ。（Full-Count編集部）