¡ÖÌµÍý¤·¤ÆÁé¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×
¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×(2012Ç¯)¤ÎPV½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î²á¹ó¤µ¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö50¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é°ì·å¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤¢¤¢¡¡¤Þ¤À±ó¤¤¤ó¤À¤Ê¡¡¤³¤Î´Ö¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ê(33)¡£4Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼½üµîÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ¤È49.88¥¥í¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ½Å·×¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWATERBOMB MACAO 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¿·¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£º£¸å¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼º¿À¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¤Þ¤À¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£±¥ö·î¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¥¬¥ê¥¬¥ê¡¢ºÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¡ÖÅÝ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÌµÍý¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¥Ò¥ç¥Ê¤ÏÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÌ¿¤«¤±¤¹¤®¡×¡ÖÌµÍý¤·¤ÆÁé¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ËÆ´¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¿¿»÷¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£