11日、鹿児島市の天文館付近など、中心市街地に出没したサルは12日に目撃情報が減り、市は「山に帰った可能性が高い」と見ています。一方、12日は伊敷方面で親子と思われる別の2匹のサルの情報が寄せられ市が注意を呼びかけています。



11日午前10時20分ごろ、鹿児島市西千石町の住宅街で撮影された野生のサル。正午前には黎明館の敷地内でも姿を現しました。鹿児島市に10日から11日にかけて34件寄せられたサルの目撃情報。





11日午後4時45分ごろ、稲荷町で目撃されたのを最後に情報は寄せられていませんでしたが、12日再び確認されました。（記者）「午前8時ごろに吉野自動車学校付近でサルの目撃情報があったということです」12日午前8時以降には吉野町で3件。これとは別のサルが喜入瀬々串町で1件目撃されたということです。ただ午前10時以降、目撃情報が入っていないことから鹿児島市は「山に帰った可能性が高い」とみています。一方、午後1時以降、伊敷町と伊敷台で親子と思われる2匹のサルの目撃情報が2件寄せられました。鹿児島市は、これまでのサルとは別のものとみていて、遭遇したら目を合わせずその場から静かに立ち去るなど身の安全を確保するよう呼びかけています。これまでに被害の情報などは入っていないということです。