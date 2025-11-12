É×ÉØÌò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·â»ö¼Âº§¡õ½Ð»º¤«¤é1Ç¯¡Ä28ºÐ¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óàÈ©¸«¤»°áÁõá¤Ë¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¡¡ºòÇ¯¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÅÅ·â»ö¼Âº§¤È½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿28ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤È¶¦¤Ë¡¢¸ª¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤ë¹õ¤¤°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤Î»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅç¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¹õÅç¤Ï14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ±é¤¸¤ëÂç¿¹¹¬ÂÀ¤ÎÎø¿Í¡¦ÀõÀî¤¢¤ä¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¥¹¥Æ¥¡Á¡£±Ç²è³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤À¤«¤é»£¤ì¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹õÅç¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤È¤Î»ö¼Âº§¡õÇ¥¿±¤òºòÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£