¡Ö±ü¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ä¡×à·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡¢¸µ½÷Í¥¤ÈºÆº§¡¦½÷»ùÃÂÀ¸·Ð¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
NetflixÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
¡¡ºòÇ¯YouTube¤ÇºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿37ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÅì½Ð¾»Âç¡£Åì½Ð¤Ï13ÆüÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ë¸µ°Ë²ìÇ¦¼Ô¤ÎÄÓ¿¢¶Á¿ØÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ»³¤ÇÀ¸³è¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡¤òÀäÂÐ¤ËÂçÀÚ¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°É¤È·ëº§¤·3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ËÎ¥º§¡£24Ç¯¤Ë¸µ½÷Í¥¤Î²ÖÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤È½Ð»ºÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¡Ö»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ð»ºÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¤Ç¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿à·ãÊÑá¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£