¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï°¥½¥¤¿¤À¤è¤¦¾å»ÊÌò
¡¡34Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ò¹¥±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬79ºÐ¤Ë¡Ä¡£É¦¡õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¿·²è¶¸¿ÍËÌºØ¡Ù¤ÎÎ¹¸ø±é¤ÎÅÓÃæ¡¢»°Æü´ÖÀÐ³ÀÅç¤Ç±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾²¬紱ÇÏ¡£
¡¡¡ÖÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤µ¤ó¤È!¡×¤È¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤µ¤ó(²Æì¸©ÀÐ³À»Ô½Ð¿È)¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÇòÈ±¤ÇÉ¦¤òÃß¤¨¤¿¡¢½Â¤ß¤òÁý¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤ÈÆü¾Æ¤±¤·¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê紱ÇÏÍÍ♡¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£²á¤®¤ë¡×¡Ö½Â¤¤¡×¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÊ¬Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¡Öµ¤Ç÷¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ°µ´¬¡£°µÅÝ¡£79ºÐ!?¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ËÀ¾²¬紱ÇÏ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ200ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÀ¾²¬ÆÁÇÏ¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÂÎ¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡ÄÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À¾²¬¤Ï1991Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥ÀÖÌ¾¥ê¥«(ÎëÌÚÊÝÆàÈþ)¤Î¾å»Ê¤ÇÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÂ²ì²Æ¼ùÌò¤ò¹¥±é¤·°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£