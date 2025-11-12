92ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤È¤Î²û¤«¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡¢37ºÐ½÷Í¥¤ÎÄÉÅéÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×
±Ç²è¡Ö½Õ¤È¤ÎÎ¹¡×¤ÇÂ¹Ì¼¤ò±é¤¸¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê(37)¤¬¡¢8Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó(µýÇ¯92)¤È¤Î¶¦±é2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö½Õ¤È¤ÎÎ¹¡×¤Ç¼ç±é¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤ÎÂ¹Ì¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÃæÂ¾¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤È»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤Ç¡£¹¤¤¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç1¿Í¡¢»£±Æ»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÍÁ³ÃçÂå¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·µÞ¤¤¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¨¤ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¹Ì¼¤È¤·¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤¦¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¡Ýî¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¿´¸¯¤¤¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿Ì¾Í¥¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£