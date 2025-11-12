タイ国籍の12歳の少女が、都内の店で性的な接客をさせられていた事件をめぐり、警視庁は少女を置き去りにした母親の逮捕状を取ったことがわかりました。

■児童福祉法違反の疑い、母親に逮捕状

ある日突然、知らない国で“置き去り”にされた、タイ国籍の12歳の少女に、都内の店で性的な接客をさせたとして経営者の男が逮捕された事件。

少女（12）

「台所の隅に寝泊まりしながら客が入ると、店内の部屋で性的マッサージをしていました。『いやだ、やりたくない』と思いました。でも、母の言うことには従わなければならなかったので」

“置き去り”にした母親について警視庁は、少女が性的な行為をさせられる恐れがあるとわかりながら、店の経営者に少女を引き渡したとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕状を取ったことが、捜査関係者への取材でわかりました。

また、この事件をめぐり、タイ警察幹部も来日。12日、少女が働かされていた店を訪れ、車の中から店の入るビルをのぞき込む様子が。

1か月で60人ほどを接客。62万円あまりを稼がされたとみられている少女はなぜ、このような店に引き渡されることになったのか？

■「おむつがない」母親に…親族「仕送りした」

タイで暮らす親族を取材すると、少女と母親の苦しい暮らしぶりが見えてきました。

親族

「日本は物価高いからあまり稼げないんです。それで『おばさん、お金貸して。出産するから、あれこれ買わないといけない』と。『交通費、おむつがない』と言われて、おばさんが仕送りしました」

生まれたばかりの赤ちゃんを連れた生活だったといいます。12歳の少女との連絡については、保護される2か月ほど前に、連絡したと話しました。

親族

「先月くらい、保護される前に孫と話しました。『早く帰りたい』と言っていたので、お母さんが迎えに行くから待ちなさい、あと2週間で迎えに行くからと伝えました。『早く戻って学校に行きたい』と言っていました」

■母親以外にも少なくとも3人が関与した可能性

現在、台湾で別の売春に関わった疑いで拘束されている、少女の母親。

タイの政府関係者によると、少女の人身取引に関して母親以外にも、タイや国外の少なくとも3人が関与した可能性が浮上していて、来日しているタイ警察の幹部らが、母親の身柄や少女の送還などについて日本側と協議しているとみられます。