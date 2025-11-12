「避けようがない」群馬で前を走るトラックから“ライト”落下か 都内でもトラック荷台から飛んでくる“アルミ製の棒”
群馬・太田市を走る高速道路でカメラが捉えたのは、突然、何かが車に衝突する様子。
最初は何が起きたのか分からなかったという目撃者。
ところが、ある異変に気付いたといいます。
目撃者：
前のトラックは（ライトが）片方しかついてない。もしかしたら、これ（ライト）が落ちてきたんじゃないか。
車のボンネットには、落下物によるものとみられるへこんだ跡が残されていました。
目撃者：
飛んでくるものは避けようがないなって…。
突然訪れる危険な瞬間は都内でも目撃されました。
前方を走るトラックの荷台から棒状のものが落下。
目撃者：
ロープで縛っていたけど、間がスカスカで危ないなとは思っていたんですけど…。
目撃者によりますと、荷台に積まれていたのはアルミ製の棒のようなもので、すかさずトラックの運転手に声をかけると…。
目撃者：
落とした！1本！
トラック運転手：
本当ですか？わかりました。
幸い車に傷はつかなかったということですが、一歩間違えれば大事故にもつながりかねない状況に目撃者は「ロープだけでは隙間があるので、シートをかぶせるなりして運転してほしい」と話しました。