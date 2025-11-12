「避けようがない」群馬で前を走るトラックから“ライト”落下か　都内でもトラック荷台から飛んでくる“アルミ製の棒”

群馬・太田市を走る高速道路でカメラが捉えたのは、突然、何かが車に衝突する様子。

最初は何が起きたのか分からなかったという目撃者。

ところが、ある異変に気付いたといいます。

目撃者：

前のトラックは（ライトが）片方しかついてない。もしかしたら、これ（ライト）が落ちてきたんじゃないか。

車のボンネットには、落下物によるものとみられるへこんだ跡が残されていました。

目撃者：

飛んでくるものは避けようがないなって…。

突然訪れる危険な瞬間は都内でも目撃されました。

前方を走るトラックの荷台から棒状のものが落下。

目撃者：

ロープで縛っていたけど、間がスカスカで危ないなとは思っていたんですけど…。

目撃者によりますと、荷台に積まれていたのはアルミ製の棒のようなもので、すかさずトラックの運転手に声をかけると…。

目撃者：

落とした！1本！

トラック運転手：

本当ですか？わかりました。

幸い車に傷はつかなかったということですが、一歩間違えれば大事故にもつながりかねない状況に目撃者は「ロープだけでは隙間があるので、シートをかぶせるなりして運転してほしい」と話しました。