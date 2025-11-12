セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを記者投票で選出する「第５４回 三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、巨人の泉口友汰内野手が遊撃手部門で初受賞した。プロ２年目で同部門の受賞は球団最速。遊撃で守備率９割７分９厘は、広島・矢野と並びセ・リーグ１位で、巨人からは唯一の選出。２１年の坂本以来４年ぶりの同部門での獲得となった。

川相昌弘ディフェンスチーフコーチは「２年目でこうやって取れたのはすごい大きいと思うし、本人の自信になる。２年目で成長したと思うし、球際にも強いところを見せた。スローイングも非常に安定していた。おめでとう」と祝福の言葉を贈った。

泉口の強みを問われると「すごい質のいいボールを投げる選手。しっかり捕球さえしたら大半はアウトにしてくれる。それが１番の強み」と目を細める。自身もゴールデン・グラブ賞を６回受賞。遊撃手の大変さを見に沁みてわかっている。「やっぱりショートは（プレーに）一番絡むポジション。ダブルプレーを今まで以上に取っていけたら、チームに貢献できるじゃないかなと思う。一つの打球で二つのアウト取ることができれば、貢献度としてはすごく大きい」と、今後の課題も指摘した。

現状、来季の遊撃争いは泉口がリードしているが、チーム内の競争も激化している。「もちろん油断もできないし。やっぱり継続してやり続けるっていうことが一番難しい。こういう賞を取ると周りの見る目が厳しくなるし、基準値が上がる。より一層、やり続けて向上してほしい」と、さらなる成長に期待した。