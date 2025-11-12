ÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¤Ê¤Éµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡Ìîµå¶µ¼¼³«ºÅ¤Ø¡¡¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤òPR¡¡ÂçÊ¬
Ìîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÂçÊ¬¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Çº£·î¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë12Æü¡¢ÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬ÉûÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡£2025Ç¯9·îÅìµþ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤ä¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤Éµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿Ø¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥Ïー¥â¥Ëー¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ëÂçÊ¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¤¬ÈøÌîÉûÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤È¹ñ¤äÊ¸²½¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡£ÆâÀî¤µ¤ó¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÂçÊ¬¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó
¡ÖÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¾Íè¤ÎÌ´¤Ë ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢12Æü¤ÏºÇ¸å¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤âÅÐ¾ì¡£°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßーinÂçÊ¬¡×¤Ï11·î24Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÎÊÌÂç¶½»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¶µ¼¼¤Î±þÊç¤ÏÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«³Ø¤ÏÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
