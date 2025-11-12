欧州株 英ＦＴ指数が弱い動き、英労働党内閣の対立を警戒も
欧州株 英ＦＴ指数が弱い動き、英労働党内閣の対立を警戒も
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 9890.44（-9.16 -0.09%）
独ＤＡＸ 24361.58（+273.52 +1.14%）
仏ＣＡＣ40 8231.30（+75.07 +0.92%）
スイスＳＭＩ 12780.02（+77.94 +0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限 48110.00（+80.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6897.25（+25.75 +0.37%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25812.00（+171.25 +0.67%）
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 9890.44（-9.16 -0.09%）
独ＤＡＸ 24361.58（+273.52 +1.14%）
仏ＣＡＣ40 8231.30（+75.07 +0.92%）
スイスＳＭＩ 12780.02（+77.94 +0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限 48110.00（+80.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6897.25（+25.75 +0.37%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25812.00（+171.25 +0.67%）