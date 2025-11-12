欧州株　英ＦＴ指数が弱い動き、英労働党内閣の対立を警戒も
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100　 9890.44（-9.16　-0.09%）
独ＤＡＸ　　24361.58（+273.52　+1.14%）
仏ＣＡＣ40　 8231.30（+75.07　+0.92%）
スイスＳＭＩ　 12780.02（+77.94　+0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限　48110.00（+80.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6897.25（+25.75　+0.37%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25812.00（+171.25　+0.67%）