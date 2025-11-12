ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÀÄ»³É±Çµ¤Î¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¾Ð´é¡¡Ì£¸µÍÔÂç¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÀÖÌÌ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÀÄ»³É±Çµ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ª´ÆÆÄ¤¬¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î¡È¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¡É¤Ê4Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±é¤Î¼Æºé¥³¥¦¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¡¢Íý»Ò¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤¿¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤ËËþÅç¡¢·»¤ÎÌ¼¡¦ËþÎ¤ÆàÌò¤ËÀÄ»³¡¢·»¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÎÉ°ìÌò¤òÌ£¸µ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤ÈËþÅç¤Ï¡ÖÉ±Çµ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ê¼«¿È¤Ï¡ËÁÓÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¡ÊÀÄ»³¤¬¡ËÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤ÎÀ©ÉþÃå¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£iPad¤Î¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿²èÌÌ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°È±Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£¡Ø²¿²ó¡¢Á°È±¿¨¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿¨¤ë¤Î¤¬¹â¹»À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤¬¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£»£±ÆÁ°¤Ë¡Ø·ù¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥°¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¥Ï¥°¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤è¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡ÖÌ£¸µ¤¯¤ó¤ÏÄ¹¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤¬¤ª¼Çµï¤Î»þ¤ÈÉáÃÊ¤Î»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î»þ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡£Ãî¤¬¹¥¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤Û¤éÃî¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ø¥¥ã¡¼¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡Ä¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³¤Ï¡Ö´é¹ç¤ï¤»½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡Ø¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º£¤Ï·É¸ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬ËþÅç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¥¿¥á¸ý¤Ç¡×¤È´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¤»¡¢ÀÄ»³¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì£¸µ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËþÅç¤µ¤ó¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¡£ÌòÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë»£±Æ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¼Ö¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËþÅç¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÏËÍ¤¬¤¤¤Ä¤âÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾Ð´é¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Øµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ë¥¤¥Á¥³¥í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ËþÅç¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Æºé¡¢¥ª¥À¥®¥ê¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ª´ÆÆÄ¤¬¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î¡È¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¡É¤Ê4Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±é¤Î¼Æºé¥³¥¦¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¡¢Íý»Ò¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤¿¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤ËËþÅç¡¢·»¤ÎÌ¼¡¦ËþÎ¤ÆàÌò¤ËÀÄ»³¡¢·»¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÎÉ°ìÌò¤òÌ£¸µ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ£¸µ¤¯¤ó¤ÏÄ¹¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤¬¤ª¼Çµï¤Î»þ¤ÈÉáÃÊ¤Î»þ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î»þ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡£Ãî¤¬¹¥¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤Û¤éÃî¤À¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ø¥¥ã¡¼¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¡Ä¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³¤Ï¡Ö´é¹ç¤ï¤»½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡Ø¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º£¤Ï·É¸ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬ËþÅç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¥¿¥á¸ý¤Ç¡×¤È´ï¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«¤»¡¢ÀÄ»³¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì£¸µ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËþÅç¤µ¤ó¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¡£ÌòÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë»£±Æ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¼Ö¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËþÅç¤µ¤ó¤¬¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÏËÍ¤¬¤¤¤Ä¤âÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾Ð´é¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Øµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ë¥¤¥Á¥³¥í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ËþÅç¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Æºé¡¢¥ª¥À¥®¥ê¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£