スーツ・オブ・ザ・イヤーに尾上松也 オールバック＆黒の背広で授賞式に出席 スポーツ部門では池江璃花子が受賞
ビジネスや文化などさまざまな分野で限界に挑み続け、時代を変革する才能や情熱、志を持つ人を表彰する「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式が12日、都内で行われ、歌舞伎俳優の尾上松也、競泳の池江璃花子らを表彰した。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
尾上はアート＆カルチャー部門、池江はスポーツ部門で選ばれた。尾上は髪を後ろで結び、黒いスーツ姿で登場。池江はグレー地にチェック柄とラメが入った衣装でトロフィーを受け取り、観覧者から大きな拍手を受けた。
尾上は「スーツの似合う大人になるようにしたい。身の引き締まる思いです」と喜びを表現した。池江は「数ある受賞者のうちに選んでいただき光栄です」と話した。
25年のテーマは「サステナブル」。受賞者には尾上、池江のほか、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。授賞式ではオープニングゲストとしてモデルユニット「おじフェス」が登場した。
