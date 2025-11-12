◇大相撲九州場所4日目 ○豊昇龍（寄り切り）若隆景●（2025年11月12日 福岡国際センター）

若隆景は相撲に元気がないね。精彩を欠いている。古傷の右膝の状態も気掛かりだけど、首も少し悪いのかもしれないね。良い時のように、立ち合いで思い切り当たることができていない。

豊昇龍戦は右を差して頭をつける良い形になりかけた。ただ、いかんせん肝心の足が前に出ない。やっぱり状態が良くないんだろうね。どうしても押し切れない。

こういう相撲が続くと、周りから休場を心配する声も出てくるかもしれない。ただ、痛みは本人しか分からないことだから、軽々には言えないけど、それがいつまでも続くわけでもないはずだ。

何か、きっかけをつかむことができれば、急に良くなることだってある。

立ち合いもそれほど悪いわけではない。当たれるのは当たれている。ただ足が前に出ていかないだけ。そこが良くなれば、巻き返しのきっかけをつかめるはずだ。

豊昇龍は徐々に相撲が良くなっている。初日は緊張感で思うような相撲を取れなかったのだろうが、2日目の隆の勝戦から一変した。今の相撲を忘れずに続けていくことが大事だ。（元大関・栃東）