タレントの山川恵里佳さんが自身のインスタグラムを更新。

自身のカレンダー撮影時のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 山川恵里佳 】 カレンダー撮影時のオフショット公開 ファン反響 「最高〜に素敵です」





山川恵里佳さんは「山川恵里佳2026年版卓上カレンダーの予約開始しました！」と、綴ると動画をアップ。







投稿された画像では、様々な衣装でポーズを取る、山川恵里佳さんの姿が見て取れます。









続けて「表紙含め13パターンの衣装で撮影していただき ボリュームたっぷりの自信作です♡」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「ショートヘアが似合ってて可愛い」・「最高〜に素敵です♥デビューした頃の衝撃が蘇ってきますね」・「どの瞬間も煌めいていて素敵ですね〜 次はDVDですね〜!!!」などの反響が寄せられています。







【 山川恵里佳さん プロフィール 】



生年月日：1982年3月7日

出身地：岩手県

身長：157cm

血液型：A型

趣味：ゴルフ、社交ダンス 日舞

特技：料理・スポーツ・マラソン





