12日の参議院予算委員会で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が赤沢亮正経済産業大臣の答弁に対し「さらに好きになりました」と好感を示す場面があった。

【映像】榛葉氏が告白→議場で笑い（実際の様子）

榛葉幹事長は「私の地元には浜岡原子力発電所があるが現在稼働していない」「事故でも災害でも何でもなく政治が発電所を止めた」として「エネルギーの安定供給は国策で、電力会社は金儲けのためにやっていない。政治が止めた原子力発電所は私は政治が安全性をきちっと確保したうえで政治がもう一度動かさなければならないと思っている。原子力規制委員会が出来て13年、浜岡はハザード審査の出口が見えてきたがこれからプラント審査に入る。安全確保のために審査を厳格にやるのは当然だが、あまりにも時間かかり過ぎていないか？」と質問。



これに赤沢経産大臣は「原子力発電所の再稼働にあたっては安全性の確保と地域の理解が大前提だ。安全性については高い独立性を有する原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみその判断を尊重し、地域の理解を得ながら再稼働を進めていく方針だ。政府としても再稼働を加速すべく、先行電力による審査知見の共有や人材の総合支援など、事業者間の協力を強化するよう産業界を指導している。また地元理解の観点では国も前面に立って立地自治体と関係者の理解と協力を得るよう原子力の必要性などについて丁寧に説明を行う」と答えた。

「赤沢大臣、さらに好きになりました」

榛葉幹事長は「原子力政策における国の立ち位置に問題がある」として、さらに「福島の復興と放射能廃棄物の最終処分は国が全面的に前に立ってやると言っている。だが、既設炉の再稼働は国が前面に立つがそれは『立地自治体との関係者との理解と協力を得るように取り組むところに前面に立つ』『再稼働の安全性は規制委員会に任せる』と書いてある。規制委員会は許認可取り消し訴訟のリスクを負って、自治体は実質再稼働の責任を負って、知事さんは選挙もあるし国策なのに地方自治体の首長が再稼働の責任を負って、そして事業者は株主訴訟の責任を負っているのに国が主体的になっていない。国が国策として責任と権限を持って取り組むべきだと思うがどうか？」と質問。



赤沢経産大臣は「過去の事故を踏まえた反省などを踏まえて今の体制をつくった上でそれぞれが責任を持って取り組んでいる状態だ。ただ一方で、今ご指摘のあったように再稼働だけでなく最終処分も含めて国が前面に立ってしっかりと結論を出していくということについては今後とも努めて参りたい」と答えた。



榛葉幹事長は「私随行するんで、是非一緒に浜岡原子力発電所を見てもらえませんか？」と赤沢経産大臣を誘った。



赤沢経産大臣は「国会日程等いろいろあるが、榛葉先生が一緒にいろいろと教えて頂けるということであれば最大限努力をして時間を作りたい」と応じた。



榛葉幹事長は「赤沢大臣、さらに好きになりました。ありがとうございます」と話すと議場内に笑いが起きた。

（ABEMA NEWS）