2度にわたり…線路に三角コーンや看板投げ込んだか「むしゃくしゃしてやった」54歳男を逮捕 東京・品川区
通勤時間帯の電車が、2度にわたり運行停止に。原因は、男が線路に投げ込んだ三角コーンや看板だった。
逮捕された54歳の男は、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているという。
2度にわたり物を“投げ込み”
警察車両を囲むように立つ警察官。
車から出てきたのは、ニット帽をかぶりマスクをした高沢信明容疑者（54）。
下を向き、そのまま署に入っていった。
高沢容疑者がおこなった行為は、線路への物の投げ込みだった。
記者リポート：
男は、この陸橋の上から線路に向かって三角コーンなどを投げ入れました。
高沢容疑者は2025年9月、東京・品川区のJR大井町駅前にある橋の上から三角コーンを線路に向かって投げ込んだ。
コーンは電車には当たらなかったものの、この投げ込みの影響で京浜東北線は12分間停止したという。
投げ込みを行ったのは午前5時頃。
通勤時間帯の乗客に、多大な迷惑をかける行為。
しかし、高沢容疑者の犯行は一度だけではなかった。
1回目の投げ込みの約20分後、今度は金属製の駐輪禁止の看板を投げ込み、東海道線の車両に直撃！
この影響により、電車は約20分停止した。
あわや大惨事になる危険な行為。
高沢容疑者はこの後、目撃者からの110番通報により警察に逮捕された。
警視庁の調べに対し、高沢容疑者は「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているという。
（「イット！」 11月12日放送より）