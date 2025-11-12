不倫して離婚した男性は、どんなときに後悔するのでしょうか？ それはつらい現実を目の当たりにした瞬間に、自分のしたことを悔やんでしまうようです。今回は、離婚した男性が息子の残酷すぎる発言にショックを受けた話をご紹介いたします。

息子にとっての父親は再婚相手

「俺の不倫がきっかけで妻とは離婚。息子がまだ小さかったので申し訳ないと思いつつも、家を出ました。ただ、離婚後も定期的に息子とは会ってお出かけしたりごはんを食べたりと、親子の関係を大切にしてきたつもりです。

そんなあるとき、元妻から再婚したと聞かされました。再婚しても息子と会うことを許可してもらったため、今まで通りに過ごしていたのですが……。

離婚して数年がたった頃、息子の習いごとや体調不良などが重なって3か月ほど会えない期間があったんです。久しぶりに息子と顔を合わせると、人見知りをしているような素振りを見せて、突然泣き始めました。

すると『パパがいるおうちに帰る！』と言い出して、ショックを受けましたね……。息子にとっての父親は、俺じゃなくて再婚相手の男なんだと思い知らされました。こんなことになるなら不倫なんてしなければよかった……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 子どもは、毎日一緒に暮らしている人をパパだと認識しているのでしょう。不倫しなければ、ずっと子どもの父親でいられたはず。つらい現実ですが、受け止めるしかないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。