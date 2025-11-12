道でふと話しかけてきたのは、長髪をなびかせた素敵なイケメン。その正体は、美しい容姿と天性の人懐っこさを駆使して、老若男女を問わず他人の懐にするりと入り込み、おいしいご飯にありつくヒモ男の夏生（なつお）でした。実家を追い出され突然一人暮らしを始めることになった果穂は、初対面の夏生をそのまま自宅に招いてカレーを振る舞うことに…!?

実家暮らしを強制卒業。一人暮らしはしたいと思っていたけれど…／ヒモメシ（1）

食卓を共に囲みながら、出会う人々の悩みや人生に触れていく夏生ですが、そんな彼も心の闇を抱えていて――。心の仄暗いところと色鮮やかな食事で彩るヒューマンドラマ『ヒモメシ』を10回連載でお送りします。今回は第2回です。

※本記事は塩野ネリコ著の書籍『ヒモメシ』から一部抜粋・編集しました。

カレー食べる？


いいの！？助かる！


せっかくだから作り置きに揚げびたしも作ろうと思って


できた！


おいしそう！


冷めないうちに食べて食べて！


今日はちょっと冒険しちゃったな


これからもっと楽しいこといっぱいあるよ


俺は食べる専門なの


こ、これは......！


著＝塩野ネリコ／『ヒモメシ』