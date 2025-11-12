¼þÆî ÉÔÈ¯ÃÆÌäÂê »³¸ý¸©¡¦¼þÆî»Ô¤¬½èÍý¤Î¡ÖÁáµÞ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¼Â»Ü¡×¤ò¹ñ¤Ë¶ÛµÞÍ×Ë¾
Àï»þÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿¼þÆî¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È¤Î³¤Ãæ¤ÇÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢2¤«·î°Ê¾å¤â»·¶¶¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤È¼þÆî»Ô¤ÏÁáµÞ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê½èÍý¤Ê¤É¤ò¹ñ¤Ë¶ÛµÞÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¸á¸å5»þ²á¤®¡¢Â¼²¬ÃÎ»ö¤ä¼þÆî»Ô¤ÎÆ£°æ»ÔÄ¹¤é¤¬Åìµþ¤ÎËÉ±Ò¾Ê¤òË¬¤ì¡¢µÜ粼ËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï9·î¡¢½Ð¸÷¶½»ºÆÁ»³»ö¶È½ê¤Î»·¶¶ÉÕ¶á¤Î³¤Äì¤Ç250kgÇúÃÆ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿È¯¸«¾ì½êÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë10¤«½ê¤Ç¶âÂ°È¿±þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆ£°æÎ§»Ò»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö´ë¶È³èÆ°¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÆü¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËÉ±Ò¾ÊÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò¤´¸»¡¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÁáµÞ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê½èÍý¤Ë¸þ¤±¡¢³ÊÃÊ¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÜ粼ËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¡Ë
¡Ö¸½ºß¤Î¾ì½ê¤ÇÇúÈ¯½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ç¤½¤Î¤¦¤¨º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨µÄ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½¾ì¤«¤éÈ¾·Â300m¤ÏÁ¥Çõ¤ÎÄäÇñ¤ä¹Ò¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤â±Ä¶ÈÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤È¼þÆî»Ô¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¤°ÂÁ´¤Ê½èÍý¤ä¡¢Â¾¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤ÎÄ´ºº¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇúÇË½èÍý¤ËÈ¼¤Ã¤Æ»·¶¶¤ä»ÜÀß¤¬Â»²õ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂ¼²¬ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î½èÍý¤È¤¤¤¦»ö¤ò°ÂÁ´¾å¤Ç¤¹¤Í¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È »×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤½¤ÎËÉ¸îÂÐºö¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼þÊÕ¤Ë½»Ì±¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ÜÀß¤ò¼é¤ë¤½¤Î¤¿¤á¤ÎËÉ¸îÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤ò¤³¤ì¤â¤¼¤Ò¹ñ¤ÎÊý¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨º¶¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤â¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸©¤È¼þÆî»Ô¤Ï´Ø·¸´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤¢¤¹¡Ê13Æü¡Ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤âÍ×Ë¾¤·¤Þ¤¹¡£