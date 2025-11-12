TUY

■台風26号(フォンウォン)

2025年11月12日18時45分発表　気象庁

12日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    バシー海峡
中心位置    北緯21度55分 (21.9度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ    東北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)

13日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    与那国島の南南西約80km
予報円の中心    北緯23度55分 (23.9度)
東経122度35分 (122.6度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

13日18時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    久米島の南西約130km
予報円の中心    北緯25度35分 (25.6度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

