【台風情報】あすには沖縄に接近か...台風26号(フォンウォン) はあすには温帯低気圧になる見込み このあとの勢力と進路を詳しく 現在最大瞬間風速35メートル 全国の天気を画像で 気象庁
■台風26号(フォンウォン)
2025年11月12日18時45分発表 気象庁
12日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 バシー海峡
中心位置 北緯21度55分 (21.9度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ 東北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 994 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)
13日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 与那国島の南南西約80km
予報円の中心 北緯23度55分 (23.9度)
東経122度35分 (122.6度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
13日18時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 久米島の南西約130km
予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
■全国の天気を地方ごとに
