「お姉ちゃん大きい」「2人ともなんて可愛いんだ」元日本代表DF吉田麻也が第2子誕生を報告! 子ども2人を抱いた写真も披露
LAギャラクシーの元日本代表DF吉田麻也が12日に自身のインスタグラム(@mayayoshida22)を更新し、第2子長男の誕生を明かした。
吉田は英語で「ついに新しい家族の一員を紹介できて、本当に嬉しいです! この3か月間は本当に忙しかったですが、やっと皆さんにこのニュースをお伝えできます。家族にようこそ、スーパーボーイ。これから一緒にどんなことをしていくのか、今から楽しみです!」と投稿。誕生した第2子と長女を抱き上げた写真を掲載し、日本語で「お姉ちゃん、重すぎる」とも綴っている。
コメント欄では選手やクラブ、ファンから祝福のメッセージが次々と送られたほか、「突然の発表に驚きました」「お姉ちゃん大きい 弟くん小さい 可愛すぎるショットですね」「お2人ともなんて可愛いんでしょう」「幸せいっぱいですね」といった声も届いた。
現在37歳の吉田は日本代表で通算126試合に出場し、12ゴールを記録。2014年から3大会連続でW杯を経験した。クラブでは名古屋グランパス、VVV、サウサンプトン、サンプドリア、シャルケでプレーしたのち、2023年8月からLAギャラクシーに所属している。2012年9月に一般女性との結婚を報告し、2016年11月に第1子長女が誕生していた。
吉田は英語で「ついに新しい家族の一員を紹介できて、本当に嬉しいです! この3か月間は本当に忙しかったですが、やっと皆さんにこのニュースをお伝えできます。家族にようこそ、スーパーボーイ。これから一緒にどんなことをしていくのか、今から楽しみです!」と投稿。誕生した第2子と長女を抱き上げた写真を掲載し、日本語で「お姉ちゃん、重すぎる」とも綴っている。
現在37歳の吉田は日本代表で通算126試合に出場し、12ゴールを記録。2014年から3大会連続でW杯を経験した。クラブでは名古屋グランパス、VVV、サウサンプトン、サンプドリア、シャルケでプレーしたのち、2023年8月からLAギャラクシーに所属している。2012年9月に一般女性との結婚を報告し、2016年11月に第1子長女が誕生していた。
この投稿をInstagramで見る