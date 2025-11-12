Perfumeあ〜ちゃん、結婚発表前にファンが気づいていた “異変”…ハワイ旅行でつけていた “意味深” アクセとは

年内で活動を休止し、2026年からコールドスリープ期間に入ることを発表したPerfume。そのメンバーであるあ〜ちゃんこと西脇綾香が、11月11日に自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。

「Instagramでは、お相手は以前から仲がよかったという友人で、《私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と告白。さらに、以前からファンと結婚することが夢だったことを明かし、《10代の私、おめでとう！やったね》と理想の結婚だったことに喜びの心境も綴っていました」（芸能記者）

突然の結婚の発表、お相手がファンであることに、Xでは驚きとともに《めちゃ良い！嬉しい！》《末永くお幸せに》と祝福の声が多く寄せられている。

その一方で、熱心なファンの間では以前から結婚の予兆を示す “異変” があったと噂されていたようで……。

「あ〜ちゃんは、コールドスリープを発表したライブ後の10月中旬、自身のInstagramでハワイ旅行に行ったことを報告していました。

10月19日に公開されたショットのなかに、ブラウンのキャミソールワンピースを着てリラックスした様子の写真があるのですが、あ〜ちゃんの頭には、左側に花の髪飾りがついているのです」（同）

じつはこのアクセ、ハワイではその位置によって既婚か未婚かを示すメッセージが込められている。左側につける場合、既婚者か、心に決めた人がいるという意味を表すのだ。

「今回、あ〜ちゃんが髪飾りをつけた際、その意味を理解したうえで “匂わせ” をしたのかどうか、真相は定かではありません。ただ、目ざといファンはこの異変に気がつき、コールドスリープのことを考えて “結婚ではないか” と考えたようです。

ただ、これまでアーティストとして第一線を走り続けてきたわけで、ほとんどの人が心から祝福しているようです。Perfumeにとって、充実したコールドスリープ期間になる予感です」（同）

Perfumeのなかで、結婚へ一番乗りとなったあ〜ちゃん。ほかのメンバーも続くのか、まだまだ目が離せない。