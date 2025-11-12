米津玄師「IRIS OUT」がBillboard JAPAN週間総合チャートで「Lemon」超えの8週連続1位を記録
米津玄師の「IRIS OUT」（場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2025年11月12日公開）において、13,272ポイントで「8週連続1位」を記録。自身通算首位獲得回数が最も多い「Lemon」の7週を超えた。
また、Billboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」 (11月6日公開）では、「7週連続1位を獲得」。国外週間ストリーミング数1,813万回を記録し、「歴代最高記録」の快挙を成し遂げた。
■米津玄師楽曲が7週連続で1位・2位を独占
Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（11月12日公開）においては、「IRIS OUT」が16,231,238回再生で「8週連続1位」、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ）が8,484,358回再生で「7週連続2位」を記録し、米津玄師楽曲が「7週連続で1位・2位を独占」。
オリコン音楽ランキング（11月17日付）においては、週間ストリーミングランキングで1位を獲得し、男性ソロアーティスト初の「8週連続1位」を記録。週間カラオケランキング（11月10日付）においても1位を獲得し、今年度楽曲初となる「4週連続1位」を達成。さらに、週間合算シングルランキングでは、5週ぶり3度目の１位を獲得。男性ソロアーティスト史上初の、同一楽曲で“通算3度の1位”に輝いた。
結果、今週のBillboard JAPAN音楽チャート（11月12公開）と、オリコン音楽ランキング（11月17付）を合わせて、首位6冠を獲得し、うち4冠は「8週連続1位」を記録した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/