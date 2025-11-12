ÌÜ¹õÏ¡¤¬ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡ßÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¥¯ー¥ë¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿´î¤ÎÀ¼
¢£¥¢ー¥¬¥¤¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸ÕÄ³Íö¤Î¤½¤Ð¤ÇÐÊ¤àÑ³¤²¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ①～②
»¨»ï¡ØGQ Hong Kong¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØGQ Hong Kong¡Ù¡ÖMen Of The Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë11·î¹æÉ½»æ¤ä¡¢ÌÜ¹õ¤¬Tommy Hilfiger¡Ê¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡Ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
É½»æ¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌµµ¡¼Á¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÂ¿¿ôÈäÏª¡£ÊÁ¤Î°ã¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò3¼ïÎà½Å¤Í¥¯ー¥ë¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥¢ー¥¬¥¤¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»Çò¤¤¸ÕÄ³Íö¤Î¤½¤Ð¤ÇÐÊ¤àÑ³¤²¤Ê»Ñ¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µºÝÎ©¤Ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡ß¥Ü¥¦¥¿¥¤¥·¥ã¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤â¤³¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥³ー¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤«¤é±Ñ¸ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶ÁÛ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£