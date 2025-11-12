本日の【自社株買い】銘柄 (12日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (12日大引け後 発表分)



○ジェイエイシ <2124> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.31％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から11月30日まで。



○ＧＭＯ－ＧＳ <3788> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.39％にあたる4万5000株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年1月30日まで。



○Ｔ＆Ｓ・Ｇ <4055> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.03％にあたる23万株(金額で3億2200万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年5月12日まで。



○ＰＡコンサル <4071> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.10％にあたる47万2250株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○カーリット <4275> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる50万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年2月27日まで。取得した自社株は26年3月27日付で全て消却する。



○日特塗 <4619> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.60％にあたる35万株(金額で7億4060万円)を上限に、11月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○トレンド <4704> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.27％にあたる167万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から12月23日まで。



○デクセリ <4980> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.42％にあたる250万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から12月23日まで。取得した自社株は26年1月16日付で全て消却する。



○東京綱 <5981> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.27％にあたる20万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○チノー <6850> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.05％にあたる86万株(金額で13億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年11月12日まで。



○日本プラスト <7291> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.85％にあたる16万4500株(金額で6843万2000円)を上限に、11月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ナガイレーベ <7447> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.97％にあたる60万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年2月28日まで。また、発行済み株式数の14.0％にあたる500万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○メディキット <7749> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.03％にあたる15万株(金額で4億0980万円)を上限に、11月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○三井住友トラ <8309> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる1100万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年2月27日まで。



○ＮＸＨＤ <9147> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.90％にあたる1800万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○建設技研 <9621> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる70万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月13日から26年4月30日まで。



○ＴＫＣ <9746> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.1％にあたる56万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



［2025年11月12日］



株探ニュース

