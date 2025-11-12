木村拓哉、サラッと「俺、大丈夫ですよ」…“地声”で神対応 倍賞千恵子に尊敬の念
俳優の倍賞千恵子（84）、木村拓哉（52）、山田洋次監督（94）が12日、大阪市内で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）舞台あいさつに登壇した。
【写真】目がうるんでる…？素敵すぎるケーキに感激の木村拓哉
大阪駅直結の「大阪ステーションシティシネマ」のスクリーン1が満席、約500人が駆けつけた。試写後の興奮さめやらぬなか、木村が倍賞、山田監督をエスコートして登場すると、大きな拍手が送られた。
着席してマイクをとろうとすると、倍賞が「木村さんのマイクをとっちゃって…」と苦笑い。木村は「俺、大丈夫ですよ、この声で」と地声でフォローしてみせた。
倍賞は映画出演が178本目だという。山田監督とのコンビだけで、70本以上。大先輩2人に対し、木村は「山田監督が撮られた映画の数、倍賞さんが出演された数、ホームランの数じゃないですよね」と最敬礼。2人からサプライズで誕生日を祝われると、深々とお辞儀して感謝を示した。
同作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市・東京を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二（木村）。娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に、頭を悩ませていた。そんなある日、浩二のもとに85歳のマダム・高野すみれ（倍賞）を東京・柴又から神奈川・葉山にある高齢者施設まで送るという依頼が舞い込む。次第に心を許し始めたすみれは「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがあるの」と浩二に寄り道を依頼。東京のさまざまな場所をめぐりながら、たった1日の旅が、やがて2人の心と人生を大きく動かすことになる。
